США не располагают информацией о местонахождении и здоровье Ким Чен Ына, – Помпео

Госсекретарь США заявил о существовании угрозы голода в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не знают, где находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, но внимательно следят за сообщениями о состоянии его здоровья. Об этом передает Reuters.

"Мы не знаем где он. На сегодня у меня нет никакой информации, но мы внимательно следим за этой ситуацией", – сказал Помпео.

Он отметил, что США внимательно отслеживает ситуацию в Северной Корее еще и потому, что из-за коронавируса в этой стране может начаться голод.

"Существует реальный риск, что там начнется голод, будет не хватать еды. Мы внимательно следим за этим, потому что ситуация там может непосредственно повлиять на нашу миссию, а именно денуклеаризацию Северной Кореи", – сказал Помпео.

Как ранее писал Фокус:

25 апреля южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии". А гонконгские журналисты, со ссылкой на свои источники, даже сообщили, что Ким Чен Ын умер. На фоне таких слухов Китай направил в КНДР группу медицинских экспертов для проведения консультаций.