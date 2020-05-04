В Новой Зеландии впервые за 6 недель не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
2020-05-04 14:35:00
По словам главы Министерства здравоохранения, это только промежуточный момент
Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфильд заявил, что за последние сутки в стране впервые за почти 6 недель не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает NZ Herald.
"Это первый день, когда мы не имеем новых случаев (COVID-19), и мы хотим, чтобы так оставалось", – сказал министр.
За последние сутки от коронавируса также никто не умер. За все время в Новой Зеландии было выявлено 1 487 случаев COVID-19, среди которых 20 летальных.
"Безусловно, такие показатели не могут не радовать, но это только промежуточный момент", – добавил Блумфильд.
Издание отмечает, что настоящим тестом для страны будет конец текущей недели, когда закончится инкубационный период у тех, кто по-прежнему находится в изоляции.
По словам Блумфильда, Новая Зеландия не может себе позволить растратить "кропотливую работу", которую страна провела в борьбе с эпидемией.
Он подчеркнул важность, того, чтобы люди продолжали придерживаться правил предосторожности, и тем самым не дали возможности вирусу вспыхнуть с новой силой.
Как ранее сообщал Фокус:
- Власти Новой Зеландии заявили, что стране удалось ликвидировать коронавирус, почти полностью остановив его передачу.
- В правительстве Новой Зеландии заявили, что несмотря на позитивную динамику, полностью снимать карантинные ограничения не будут.