В Новой Зеландии впервые за 6 недель не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом

По словам главы Министерства здравоохранения, это только промежуточный момент

Глава министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфильд заявил, что за последние сутки в стране впервые за почти 6 недель не обнаружили новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает NZ Herald.

"Это первый день, когда мы не имеем новых случаев (COVID-19), и мы хотим, чтобы так оставалось", – сказал министр.

За последние сутки от коронавируса также никто не умер. За все время в Новой Зеландии было выявлено 1 487 случаев COVID-19, среди которых 20 летальных.

"Безусловно, такие показатели не могут не радовать, но это только промежуточный момент", – добавил Блумфильд.

Издание отмечает, что настоящим тестом для страны будет конец текущей недели, когда закончится инкубационный период у тех, кто по-прежнему находится в изоляции.

По словам Блумфильда, Новая Зеландия не может себе позволить растратить "кропотливую работу", которую страна провела в борьбе с эпидемией.

Он подчеркнул важность, того, чтобы люди продолжали придерживаться правил предосторожности, и тем самым не дали возможности вирусу вспыхнуть с новой силой.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Новой Зеландии заявили, что стране удалось ликвидировать коронавирус, почти полностью остановив его передачу.