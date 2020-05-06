Школы Уханя впервые открылись после вспышки коронавируса
2020-05-06 12:27:00
Присутствовали только старшие студенты, которые должны сдать вступительные экзамены в университет
В провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса, возобновлен учебный процесс в школах.
Об этом сообщает ВВС.
"Школа наконец открывается!", – опубликовал один из пользователей Weibo, китайской платформы обмена короткими сообщениями.
Присутствовали только старшие студенты, которые должны сдать вступительные экзамены в университет.
Чиновники в Ухане говорят, что все студенты и сотрудники должны были пройти тесты на коронавирус перед тем, как вернуться в школу, а кампусы были продезинфицированы и вычищены.
Тепловые сканеры установили на входах в школы, и никому с высокой температурой не разрешали входить.
Смягчение карантина в Китае привело к появлению новых правил для школьников. В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян родителей детей из начальных классов попросили соорудить для них оригинальные шляпы с метровыми полями для соблюдения дистанции. Учителя заранее обзвонили родителей детей и попросили их соорудить шляпы самостоятельно. Именно по этой причине головные уборы получились разными и очень оригинальными.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первым человеком, у которого подтвердился коронавирус, была продавщица креветок на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани.
- Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что Китай сознательно занизил количество смертей от коронавируса в стране. Согласно данным секретного отчета, китайские власти регулярно меняли методологию подсчета больных.
- В свою очередь, Китай отверг обвинения США в занижении количества умерших от коронавируса. В частности, в посольстве Китая в США заявили, что обвинения американской разведки о сокрытии истинных масштабов ситуации с коронавирусом являются "откровенной попыткой поставить политические интересы выше человеческой жизни".