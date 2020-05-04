Смягчение карантина: на школьников в Китае надели шляпы с метровыми полями (фото)

Оказалось, что вдохновение дирекция школы черпала в прошлом

Смягчение карантина в Китае привело к появлению новых правил для школьников. В китайском городе Ханчжоу провинции Чжэцзян родителей детей из начальных классов попросили соорудить для них оригинальные шляпы с метровыми полями для соблюдения дистанции. Об этом пишет Fast Company.

Учителя заранее обзвонили родителей детей и попросили их соорудить шляпы самостоятельно. Именно по этой причине головные уборы получились разными и очень оригинальными. Единственное, что их объединяет - длина ограничителей. Длина каждой "палки" должна составлять один метр. Правда, из-за того, что все родители используют разные материалы, не все шляпы "доживают" до конца уроков.

Впрочем, как отмечают в соцсетях, шляпы с метровыми полями, напоминающие лопасти вертолета уже были модны в Китае одно время. Только это было в Х веке. Эти головные уборы называются футоу, их использовали чиновники и военные времен династии Сун (960–1279 гг). Предположительно, футоу нужны были для того, чтобы предотвратить перешептывания во время церемоний.

В случае с школьниками, шляпы должны уберечь их от нарушения социальной дистанции. Ведь дети отличаются неусидчивостью и забывают о важности отсутствия близких контактов.

"Мы призываем наших учеников носить однометровые шляпы, чтобы они не подходили слишком близко друг к другу", — отметил директор школы Хонг. Пока неизвестно, станут ли "метровые" шляпы популярны и в других китайских школах, но школа в Ханчжоу уже попала на первые полосы всех мировых изданий.

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