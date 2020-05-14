Трамп считает, что вакцина от Covid-19 будет готова к концу года

Для распространения вакцины президент США планирует привлечь армию

Президент США Дональд Трамп говорит, что вакцина от Covid-19 будет готова к концу года.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Хорошие цифры поступают из штатов, которые выходят из карантина. Америка возвращается к жизни! Работы над вакциной выглядят обнадеживающе, вакцина может появиться до конца года. Так точно, как и другие решения!" – говорит он.

По словам Трампа, американские военные будут распределять дозы вакцины против Covid-19, когда она появится, передает CNBC.

Отметим, ВОЗ сообщала, что 108 потенциальных вакцин против Covid-19 разрабатываются по всему миру. Восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний. Восемь потенциальных вакцин были одобрены для клинических испытаний.

Как ранее сообщал Фокус:

ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.

А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.