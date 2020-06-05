Статистика коронавируса в мире на 5 июня: количество смертей почти достигло 400 тыс.

Наименьший показатель смертности на 1 млн населения – у Индии (5 человек). Вторая по этому же показателю – Россия (37 человек)

По состоянию на утро 5 июня в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 6 702 662 случаев инфицирования при 393 210 летальных исходах. За все время 3 251 544 человека выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

В первой десятке стран по распространению COVID-19 – без изменений. Первую строчку занимает США (1 924 051 случаев коронавируса и 110 173 летальных исходов). За США идут Бразилия (615 870 – 34 039) и Россия (441 108 – 5 384).

Замыкает первую десятку Турция с 167 410 случаями коронавируса.

Наименьший показатель смертности на 1 млн населения – у Индии (5 человек). Вторая по этому же показателю – Россия (37 человек).

Количество новых летальных исходов в Мексике на пятый день смягчения карантина несколько снизилось: если 4 июня фиксировали 1 092 летальных исходов (прирост – 622 смерти), то 5 июня летальных исходов уже 816.

После смягчения карантина 1 июня, когда в Мексике возобновил работу строительный сектор, запустился автопром и частично открылись парки, количество смертей по стране стремительно росло.

В целом, статистика летальных исходов в Мексике довольно неравномерна, о чем свидетельствует график:

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире.