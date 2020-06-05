Пандемия коронавируса COVID-19

"Существование сумасшедших идей меня беспокоит". Гейтс прокомментировал теорию о чипировании

"Существование сумасшедших идей меня беспокоит". Гейтс прокомментировал...

Фото: secretmag

По мнению основателя Microsoft, антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Business Insider.

"Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно", – сказал он.

В эфире программы ВВС Today Гейтс сказал, что антинаучные высказывания и сплетни приводят к разжиганию вражды между людьми.

"Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей", – заявил Гейтс.

Фокус рассказывал, какие из них конспирологических теорий о вакцине от коронавируса вымышлены, а какие – реальны, чем может быть чреват отказ от препарата, и что будет, если он вовсе не сработает.

Как ранее сообщал Фокус:

  • А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.