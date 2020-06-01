Протесты в США: генпрокурор заявил о внешнем вмешательстве

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что иностранные силы, а также экстремистские группировки используют массовые протесты в Соединенных Штатах в своих интересах. Об этом сообщает Reuters.

Свое внимание Барр сосредоточил на движении "Антифа” и крайне правой группировке "Boogaloo", троих членов которой на прошлой неделе обвинили в планировании беспорядков.

“У нас есть доказательства того, что “Антифа” и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических сил были вовлечены к подстрекательству к насильственной деятельности и участию в беспорядках”, – сказал Барр.

Генпрокурор также оправдал применение силы к протестующим возле Белого дома, чтобы очистить территорию и позволить президенту Дональду Трампу пройти в церковь. Он сказал, что это было необходимостью, так как протесты вышли из под контроля.

Он добавил, что также зафиксировано иностранное вмешательство. В частности, в социальных сетях созданы группы, в которых распространяют фейковую информацию о происходящем на улицах США. Он сравнил это с информационными кампаниями, которые были распространены во время президентских выборов 2016 года со стороны России.

"Некоторые иностранные хакеры и группы, связанные с иностранными правительствами, сосредотачиваются на этой конкретной ситуации, которая у нас здесь, и пытаются усугубить ее всеми возможными способами", – сказал он.

Также Барр сообщил, что федеральные агенты уже провели 51 арест по обвинению в насилии, добавив, что 114 полицейских получили ранения во время протестов в Вашингтоне, 22 из которых были госпитализированы.

Как ранее сообщал Фокус:

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В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.