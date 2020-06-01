Протесты в США

В каждом районе Нью-Йорка появится улица "Black Lives Matter"

В каждом районе Нью-Йорка появится улица "Black Lives Matter"

Фото: Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио/ CNN

Места, где появится название, будут определять участники протестов и городские лидеры

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время пресс-конференции заявил, что в каждом районе города появится улица или место с названием "Black Lives Matter" (рус.  – Жизни чернокожих имеют значение).

Об этом сообщает CNN.

"То, что будет ясно  – названия улиц нашего города  – это то послание, которое теперь этот город должен полностью, полностью глубоко почувствовать, и это должна сделать и вся нация, что Black Lives Matter", – сказал де Блазио.

По его словам, одно из мест с таким названием будет рядом с мэрией, а остальные ключевые места будут определены участниками протестов и городскими лидерами.

"Black Lives Matter" также будет рисоваться на улицах.

Как ранее писал Фокус: