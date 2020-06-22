Статистика коронавируса в мире на 22 июня: заболели почти 9 млн человек

По состоянию на утро 22 июня в мире зафиксировали 8 929 394 случая инфицирования коронавирусом. 467 676 человек умерли, 4 419 735 пациентов выздоровели. ​​​​​​

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего заражений зафиксировано в США – 2 млн 279 тыс., умерли почти 120 тыс. Число случаев коронавируса в Бразилии уже превысило миллион, летальных случаев – 50, 5 тыс. В России сейчас 583 тыс. случаев заражения, смертельных – 8,1 тыс.

Согласно данным Worldometer, за последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 26 тысяч. Вслед за США идет Бразилия с 17 тыс. новых инфицированных. В Индии зафиксировано 15 тыс. новых случаев, в России – 7,7 тыс.

Как ранее сообщал Фокус:

Британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.