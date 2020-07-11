Статистика коронавируса в мире на 11 июля: 12,6 млн случаев COVID-19 и 562 тыс. смертей

В первой тройке стран по распространению коронавируса – США, Бразилия и Индия

По состоянию на 11 июля в мире зафиксировано 12 631 067 случаев коронавируса при 562 894 летальных исходах и 7 366 517 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

На первой строке в антирейтинге стран по распространению COVID-19 почти по-прежнему идут США (3,2 млн случаев и 136 тыс. смертей). На втором месте – Бразилия (1,8 млн случаев и 70 тыс. смертей).

Примечательно, что на этой неделе коронавирус "подхватил" и президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее отрицал его существование. Долгое время Болсонару называл COVID-19 легкой формой гриппа, обвиняя при этом оппозицию в попытке отстранить его от должности во время пандемии.

Теперь же в Бразилии 1,8 млн случаев коронавируса, а Болсонару лечится гидроксихлорохином – препаратом, который не доказал свою эффективность против COVID-19.

Замыкает первую тройку Индия с 822 тыс. инфицированными и 22 тыс. умершими от коронавируса. 10 место "топа" осталось за Ираном (252 тыс. случаев и 12 тыс. смертей).