Статистика коронавируса в мире на 12 июля: более 200 тысяч новых случаев за сутки

Наибольшее число зараженных в мире зафиксировано в США, Бразилии, Индии и России.

В мире, по состоянию на 12 июля, за минувшие сутки зафиксировали 214 741 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Наибольшее число зараженных за сутки зарегистрировано в США – 61 719 случая. В Бразилии количество больных коронавирусом выросло на 36 474 человек. В Индии за минувшие сутки зафиксировали 27 755 случаев, а в России – 6 611.

Самая высокая суточная смертность была зафиксирована Бразилии – 968 смертей, в США – 732, в Мексике – 665, а в Индии – 543.

Всего за время пандемии было обнаружено 12 833 460 случаев заражения коронавирусом, из которых 567 035 случаев были летальными. На данный момент оправились от коронавируса 7,473,907 человек. Активными остаются 4 792518 случаев COVID-19.

На прошлой неделе коронавирус "подхватил" и президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее отрицал его существование. Долгое время Болсонару называл COVID-19 легкой формой гриппа, обвиняя при этом оппозицию в попытке отстранить его от должности во время пандемии.