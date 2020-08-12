Протесты в Беларуси, третья ночь: силовики передвигаются на машинах скорой помощи и нападают на журналистов

В ночь с 11 на 12 августа недовольные результатами выборов в Беларуси снова вышли на протест. Поскольку белорусы решили организовать национальную забастовку в 19.00 и парализовать Минск, то власти пошли от обратного — ограничили работу интернета или же полностью его выключили в отдельных районах. Об этом пишет Telegram-канал Nexta.

Количество ОМОНовцев было больше чем обычно, приехала и военная техника, которая таранила легковые машины протестующих. Как те, что стояли поперек дорог в попытке заблокировать движение, так и те, в которых были люди. Причем водителей и пассажиров вытаскивали из салона и избивали, разбивали дубинками стекла в машинах.

Один из свидетелей рассказал, что в городе Гродно бронированный внедорожник ОМОНа протаранил машину с семьей. Тяжелые травмы получила девочка пяти лет. Ее отца задержали, свидетель доставил ребенка и его мать в больницу. Он утверждает, что водитель не сигналил (сигналя, водители поддерживают протестующих), а просто ехал мимо силовиков. Те заявили, что в случившемся виноват мужчина сам.

По словам очевидцев, в двух юношей, которые сидели на остановке, силовики стреляли в упор.

Местные Telegram-каналы сообщают, что силовики изменили тактику. Они стали передвигаться по городам в машинах скорой помощи. Поэтому теперь протестующие призывают проверять машины скорой, если они приближаются слишком быстро.

Также сообщается о том, что силовики стреляют по окнам жилых домов, если жители дома кричат им "позор!". Стреляют резиновыми пулями и газовыми гранатами. Если участники акций протеста забегают в подъезды, то силовики выламывают двери.

В эту ночь ОМОНовцы особое внимание уделили журналистам — их били, задерживали, изымали записи и технику. У фотографа Tut.by Вадима Замировского сорвали бейдж и забрали флешку. Флешки с рабочими материалами также отобрали у фотографов Tut.by Дарьи Бурякиной, Associated Press Сергея Грица (повреждена и камера) и "Нашей Нiвы” Надежды Бужан. В Минске с применением силы задержали журналистов Onliner - бильд-редактора Владислава Борисовича и видеокорреспондента Сергея Птушко. У последнего разбита камера.

Окровавленный участник акции протеста в Беларуси/Фото: TUT. by

Русская служба медиакомпании Би-би-си также сообщила о нападении на свою съемочную группу в Минске. У всех троих журналистов были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее. Двое силовиков начали бить оператора и наносить удары по его камере.

Ранее был задержан главный редактор белорусского издания "Наша нiва" Егор Мартынович. Он успел отправить коллегам сигнал SOS, затем связь с ним пропала. Во время протестов пострадала корреспондент издания "Наша ніва" Наталья Лубневська, ее ранили резиновой пулей в колено. Также пострадал корреспондент издания "МБХ медиа" Александр Скрыльников: его задела светошумовая граната.

Сейчас новостные сайты в Беларуси не работают. Мобильный интернет отключен по всей стране, участники акций протестов просят жителей первых этажей многоквартирных домов отключать пароли на Wi-fi, что бы дать людям возможность связываться между собой