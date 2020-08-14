Статистика по коронавирусу в мире на 14 августа: COVID-19 уже убил 757 тысяч человек

Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 14 миллионов человек.

По состоянию на пятницу, 14 августа, в мире зафиксировано 21 068 345 случаев заражений коронавирусом. Из них 272 тысяч только за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

За время пандемии от коронавируса умерли уже 757 000 человек. Из них 6 323 за минувшие сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 14 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений – США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина уже на 32 месте этого антирейтинга.

За истекшие сутки в Китае выявлено 58 новых инфицированных COVID-19: 30 больных в активной форме и 28 бессимптомных носителей. Летальных исходов нет.

Напомним, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.