Разрешили пить воду и ходить в туалет. Представительство Mc`Donalds в Австралии проиграло суд, попав в скандал из-за директора-тирана

Федеральный суд Австралии впервые вынес решение, которым на законодательном уровне закрепил тот факт, что жители страны имеют право пить воду и ходить в туалет в рабочее время.

Поводом для судебного разбирательства стал спор между гендиректором франшизы Mc`Donalds и его сотрудниками.

Об этом сообщает The Age.

Известно, что конфликт длился уже около года. Еще в прошлом году члены профсоюза пожаловались на то, что двух сотрудников Mc`Donalds лишили перерывов. Тогда гендиректор франшизы Кристофер Кренисин ответил, что и так идет на уступки работникам тем, что позволяет им отойти в туалет в любое время.

В разгар скандала на своей странице в Facebook Кристофер Кренисин отметил, что согласно закону Австралии сотрудник имеет право пить воду и пользоваться уборной только во время перерывов. Но пообещал все же добавить 10-минутный перерыв, но тогда сотрудники смогут справить нужду только в течение этого интервала.

В свою очередь, судья, рассматривавший дело, заявил, что это первый подобный случай в стране. Они вместе с коллегами пришли к выводу, что право ходить в туалет является неотъемлемым.

А вот гендиректора франшизы Кристофера Кренисина обвинили в запугивании сотрудников и лишении перерывов. Теперь ему предстоит выплатить компенсации пострадавшим сотрудникам.