Немецкие врачи нашли следы "Новичка" на коже, крови и в моче Навального, – Der Spiegel

По данным СМИ, боевой яд удалось выявить еще и на бутылке, которую оппозиционер взял с собой в поездку.

Немецкие врачи лабораторно выявили следы яда из группы "Новичок" на коже, крови и в моче российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом на закрытой встрече с членами бундестага заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Чтобы убедиться в этом немецкие медики дополнительно исследовали отобранные образцы в специальной лаборатории в Мюнхене. Следы оказались минимальными. Однако специалистам удалось выявить запрещенное во всем мире вещество на образцах кожи, крови и мочи, и они не сомневаются в правдивости лабораторных исследований.

По данным СМИ, вещество удалось выявить еще на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку. Родственники ее сохранили и передали врачам в Берлине.

"Вероятно, Навальный выпил из бутылки, когда был отравлен, оставив на нем следы вещества", – цитирует Der Spiegel слова немецкого врача.

Напомним, 20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

В США уверены, что Навальный действительно был отравлен ядом группы "Новичок". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов — алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.