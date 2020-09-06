Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова покинула Беларусь с маской на голове

Помощницу лидера белорусской оппозиции везли на границу с Польшей на полу машины.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, задержанная белорусскими властями, была отпущена из СИЗО и выехала из Беларуси в Польшу.

"Сегодня ночью белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо Светланы Тихановской, на белорусско-польскую границу и выпустили на нейтральной полосе", – написала Ковалькова у себя в Facebook в субботу вечером, 5 сентября.

Помощница Тихановской выложила видео своего выступления на пресс-конференции в Белорусском доме в Варшаве, состоявшейся по ее прибытию в столицу Польши.

Видео: Facebook / KavalkovaVolya

По словам Ковальковой, спецслужбы предложили ей выбор: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении, пообещав при этом что сроки заточения будут постоянно добавляться.

Вывозили Ковалькову, как она сама отметила, с маской на голове и лежа на полу машины, доставив ее таким образом до погранперехода Брузги на границе с Польшей. На польской стороне ее подобрал рейсовый автобус и привез в Варшаву.

Политик призвала белорусов "не останавливаться" и продолжать мирные протесты.

Бойцы белорусского ОМОНа задержали Ковалькову 24 августа во время агитации на проходной Минского тракторного завода, ей дали 10 суток административного ареста.В четверг, 3 сентября, суд Центрального района Минска признал ее виновной в организации несанкционированного митинга возле гостиницы “Планета” 23 августа и осудил еще на 15 суток.