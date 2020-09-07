Только с разрешения родных. В Германии ответили на предложение России совместно обследовать Навального

Врачебная палата ФРГ ответила на запрос российских врачей о новом обследовании оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в берлинской клинике "Шарите". В ответе говорится, что новое обследование можно провести лишь с разрешения родственников пациента.

Об инициативе Национальной медицинской палаты РФ сообщил 6 сентября ее президент Леонид Рошаль. Он заявил, что основная причина состояния Навального "до сих пор не ясна", а судьба российского оппозиционера "волнует многих". "Если окажется, что, действительно, Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело", – писал 87-летний Рошаль.

Жена оппозиционера Юлия Навальная на своей странице в Instagram резко ответила Рошалю. "Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к лечению. В первую очередь потому, что при отравлении не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас. Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться", – написала Навальная.

Напомним, 20 августа лилеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы "Новичка". В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Навальный стал жертвой преступления". В частности, Меркель сообщила, что "кто-то пытался заставить его замолчать", и потребовала ответов от Москвы.

В США уверены, что Навальный действительно был отравлен веществом из группы "Новичок". Кроме того, британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Доминик Рааб выразили обеспокоенность заявлением Берлина об отравлении Навального ядом группы "Новичок" и призвали российские власти дать необходимые пояснения.