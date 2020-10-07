В Беларуси объяснили "переименование" на советский манер Украины, Литвы и Польши

Руководитель государственного Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев объяснил, что Украину, Польшу и Литву на государственном телеканале СТВ подписывали советскими названиями в титрах в ответ на непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом сообщает TUT.by.

Также он заявил про желание таким образом "подчеркнуть наше общее и славное прошлое".

По мнению Кривошеева, подписание в телетитрах Украины, Польши и Литвы наименованиями, которые у них были во время СССР, с приставкой "бывшие", "подчеркивало общее наследие, время, когда в этих странах создавались ключевые объекты промышленности, инфраструктура портов, дорог, жилых кварталов. Время, когда у нас было общее социальное и культурное пространство".

Он также пояснил, что эти титры стали ответом на заявления стран-соседей Беларуси.

"Белорусам в последнее время странно слышать со стороны близких нам республик крайне недружественную риторику. Например, заявления о признании или непризнании, особенно в тех вопросах, которые не касаются, или не должны касаться наших партнеров", – сказал он.

Такими "ностальгическими титрами", по его словам, главные телеканалы Беларуси решили достучаться до коллег на западе и юге.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко достаточным основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом. При этом Кулеба не считает целесообразным разрывать дипломатические отношения с Беларусью или понижать дипломатическое присутствие.