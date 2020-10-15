Навального могли отравить дважды, – СМИ

Эксперты считают, что "Новичок" был порошком, растворенным в жидкости.

Немецкие эксперты считают, что российский политик Алексей Навальный мог принять жидкость, в которой был растворен яд "Новичок" дважды. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужб Германии, пожелавшего остаться неизвестным.

По его словам, немецкие эксперты сейчас склоняются к тому, что вещество "Новичок" было порошком, растворенным в жидкости. Вероятнее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту Томска перед своим рейсом.

Однако немецкие ученые нашли следы Новичка в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, из которой он пил воду в отеле перед поездкой в аэропорт.

"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", – сообщает издание.

Напомним, 2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". В связи с этим, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "кто-то пытался заставить его замолчать" и потребовала ответов от Москвы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники "Шарите", где он провел более месяца.

Алексей Навальный заявил, что рассматривает только одну версию своего отравления – личное участие в этом президента России Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что с Навальным работают западные спецслужбы. По его словам, взаимодействие западных спецслужб с Навальным фиксируется "не первый раз, не первый раз, когда ему дают разные инструкции".