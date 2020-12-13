"Сигара, алкоголь и таблетки": появилось видео гуляния Марадоны перед операцией на мозгу

На видео футболист держит в руке сигару. На столе перед ним стоит бокал пива и упаковка таблеток.

В программе "Confrontados" ("Противостояние") было показано видео с гуляниями аргентинского футболиста Диего Марадоны, записанное якобы незадолго до операции на его мозгу по удалению тромба, которую сделали в начале ноября. В частности, о том, что ролик был записан за несколько дней до операции сообщило издание Daily Star. На столе перед Марадоной стоял бокал пива с упаковкой таблеток, а в руке у него была сигара.

На видео спортсмен в компании своего друга и врача Мариано Кастро веселится и поет песню.

"Маркос-Пас, мы возвращаемся", — пели герои видео.

Маркос-Пас — это город в Аргентине, который находится в 48 километрах от Буэнос-Айреса.

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Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни. У него случился сердечный приступ. В начале ноября он перенес операцию на мозге: ему удалили тромб.

Адвокат медсестры футболиста рассказал, что незадолго до смерти спортсмен якобы упал и ударился правой стороной головы, однако врачи его после этого не осмотрели.

В декабре стало известно, что Марадона не оставил завещания, потому 16 наследников спортсмена начали бороться за его наследство, которое оценивается в 37 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 40,5 миллиона евро.

Отметим, Фокус подготовил большой обзор о жизни и смерти Диего Марадоны, лучшего футболиста ХХ века.