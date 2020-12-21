Иран пообещал "сегодня-завтра" опубликовать отчет о катастрофе самолета МАУ

Технический отчет о катастрофе пассажирского самолета получит и украинская сторона.

Иранские власти обещают в ближайшие дни обнародовать отчет о катастрофе в январе самолета МАУ. Документ получит и украинская сторона.

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, пишет Iran International.

"Сегодня-завтра к годовщине трагедии будет опубликован технический отчет, который будет направлен украинской стороне и другим причастным к ней лицам", – сказал Хатибзаде, опровергнув то, что Тегеран затягивает расследование.

Также чиновник заявил, что Канада "забрасывает камнями" Иран во время расследования.

"Государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной. Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство Канады проявить дипломатичность и знать свои пределы, иначе они получат другой ответ", – заявил Хатибзаде.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сказал, что сомневается в официальной версии Тегерана, в которой речь идет о "человеческой ошибке".

Напомним, в ноябре украинских следователей не допустили к допросу подозреваемых в атаке на украинский самолет в Иране.

В начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших, но в итоге правительство Ирана отозвало предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе МАУ.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.