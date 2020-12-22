Сторонники Трампа готовятся к его "инаугурации" на второй срок

Правда мероприятие будет только виртуальным.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа собираются провести церемонию его инаугурации на второй срок 20 января, в день, когда истекают полномочия американского лидера. Правда мероприятие будет только виртуальным.

Для этого они создали группу в социальной сети Facebook под названием "Вторая церемония инаугурации президента Дональда Трампа".

Принять участие в подобном мероприятии выразили желание уже 63,3 тыс. человек, еще 264 тыс. интересуются событием.

В подписи к мероприятию говорится, что это "просто рядовая группа частных лиц, насчитывающая 325 000 человек, которые поддерживают Дональда Трампа и не имеют отношения к какой-либо официальной организации".

Организаторы мероприятия также указали на странице в Facebook, что Трамп является "избранным президентом США" и его "инаугурация" пройдет 20 января 2021 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп не желает мириться с тем, что его президентский срок заканчивается.

14 декабря Джо Байден набрал более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента США.

Ранее Трамп говорил, что готов покинуть свою нынешнюю резиденцию, Белый Дом, если коллегия выборщиков признает сторонникипобедителем на президентских выборах 2020 года его оппонента Джо Байдена.

Трамп так и не признал своего поражения на выборах. Он регулярно заявляет о фальсификациях процесса. Приверженцы президента-республиканца Трампа тоже считают, что результаты выборов сфальсифицированы, и победа все же досталась Дональду Трампу, хотя никаких доказательств так и не было предоставлено.