Восьми немцам по ошибке ввели пятикратную дозу вакцины от коронавируса

После прививки несколько человек обратились в больницу с симптомами, похожими на грипп.

Восемь сотрудников дома престарелых в немецком городе Штральзунд получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса, передает Deutsche Welle.

По информации немецких информагентств, причиной превышения дозы препарата стала ошибка работников, которые готовили шприцы с препаратом. Инцидент произошел 27 декабря, но известно о нем стало только на следующий день.

После получения пятикратной дозы вакцины семь женщин и один мужчина были отправлены домой. По словам главы округа Передняя Померания — Рюген, в котором находится город Штральзунд, Штефана Керта, позже четверо из привитых сотрудников добровольно пришли в больницу для стационарного наблюдения за ними. У них были симптомы, напоминающие грипп. К вечеру трое из них покинули больницу и отправились домой.

Керт выразил надежду, что ничего плохого не случится, отметив: во время тестирования препарата на первой стадии клинических испытаний специалисты компании BioNTech вводили повышенные дозы вакцины добровольцам и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось. Позже эту информацию подтвердила официальная представительница BioNTech. Она отметила, однако, что во время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 мкг препарата, а обычная доза вакцины составляет 30 мкг.

Напомним, в странах Европейского Союза 27 декабря стартовала массовая вакцинация населения. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что ЕС получил достаточное количество вакцины.

Что касается старта вакцинации в Украине, то, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, государство получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко уже озвучил, во сколько гражданам обойдется вакцинация. Одна доза препарата, дающего защиту от коронавируса, будет стоить 7 долларов (примерно 198 грн). Для полноценной прививки необходимы две дозы вакцины, то есть придется заплатить до 400 грн.

В НСЗУ уже заявили, что заложенных в бюджете-2021 денег недостаточно для вакцинации и лечения украинцев от COVID-19.