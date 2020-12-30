К годовщине смерти Сулеймани США и Израиль собирают силы в Персидском заливе: что известно
Израиль отправил в Персидский залив оснащенную баллистическими ракетами субмарину. В акватории уже находятся ракетные эсминцы, ракетные крейсера и подлодка США. Означает ли это, что Ближний восток на грани нового военного конфликта? И если да — то какого масштаба?
Вероятные причины
3 января 2021 года исполнится год со смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани — иранского военного деятеля, главы одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции, убитого по приказу Дональда Трампа. В преддверии памятной даты США и Израиль начали стягивать к Персидскому заливу военную технику. Как можно предположить — опасаясь возмездия со стороны Ирана. Которое, как заявляли власти страны, будет неожиданным и неотвратимым.
Активность в заливе началась чуть больше недели назад. В частности, американское издание Breaking Defense со ссылкой на источники сообщило, что 22 декабря израильская подводная лодка "Дельфин", получив разрешение Египта, пересекла Суэцкий канал в сторону Персидского залива и всплыла на поверхность, "посылая четкое предупреждение Тегерану". Такие подлодки, по информации Breaking Defense, оснащены комплексом современного оружия, в том числе баллистическими ракетами большой дальности с ядерными боеголовками.
TehranTemes передало, что член парламента Ирана, реагируя на возможное прибытие израильской подводной лодки в Персидский залив, назвал это "актом агрессии".
"Мы будем иметь право отомстить. Израиль должен знать, что наш ответ на агрессию против нашей национальной безопасности будет решительным и масштабным", — заявил Абольфазл Амуэй, пресс-секретарь комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.
Иранский депутат считает, что "Израиль ищет предлоги для того, чтобы втянуть регион в напряженность, которая создает хаос в последние дни президентства Трампа".
Израильские же высокопоставленные лица заявляли, что Иран в первую годовщину убийства Сулеймани, 3 января, может отомстить еще и за смерть физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который работал над ядерной программой Ирана. Его убили 27 ноября в 40 км от Тегерана. В МИДе Ирана не скрывали убежденности, что за этим убийством стоит Израиль.
Авианосец и не только
Примечательно, что за два дня до убийства Мохсена Фахризаде в Персидский залив вошел авианосец США USS Nimitz.
Издание The Washington Post писало, что появление в Суэцком канале израильской подводной лодки совпало с обнаружением в Персидском заливе атомной подлодки USS Georgia, которая вооружена 154 крылатыми ракетами "Томагавк".
10 декабря агентство AP рассказало, что с военной базы США на Ближний Восток вылетели два стратегических бомбардировщика Боинг "Стратофортресс" В-52Н. По мнению сотрудников агентства, целью было "явное устрашение Ирана". А Politico со ссылкой на источник рассказывает, что американских военных в регионе привели в боевую готовность: командование обеспокоено возможными нападениями со стороны иранских ополченцев на территории Ирака.
Российские Telegram-каналы сообщают, что 29 декабря несколько B-52H снова покинули американскую авиабазу AFB и летят в сторону Аравийского полуострова. В Южном военном округе России сообщили, что на 30 декабря якобы запланирован демонстрационный полет над Индийским океаном.
Также в районе Персидского залива, помимо уже упомянутой подлодки USS Georgia, находятся минимум два ракетных эсминца ВМС США USS Winston S. Churchill и USS John Paul Jones и два ракетных крейсера USS Port Royal и USS Philippine Sea.
В сухом остатке
23 декабря, через три дня после обстрела посольства США в Багдаде, Дональд Трамп опубликовал на своей странице в Twitter пост, в котором пригрозил Ирану.
"Дружеский совет Ирану. Если погибнет (хоть) один американец — я возложу на Иран ответственность. Подумайте хорошенько", — написал президент США.
France24 передало, что 28 декабря представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, комментируя сложившуюся ситуацию, призвал Израиль воздержаться от каких-либо провокаций.
"Все знают, как много Персидский залив значит для Ирана. Все знают политику Тегерана в сфере национальной безопасности. Все знают, как высоки риски, если будет пересечена обозначенная нами красная линия", — сказал Хатибзаде.
Он же отметил, что Иран не намерен усиливать напряженность в отношениях между странами и попросил Вашингтон занять такую же позицию до вступления Джо Байдена в должность президента США.
The Washington Post еще 9 декабря сообщила, что Байден намерен начать строить отношения с Ираном с простого шага: повторного присоединения к ядерному соглашению с Ираном 2015 года, из которого Трамп вывел США в 2018 году.
Агентство IRNA сообщило, что 29 декабря представитель МИД Ирана Али Рабие не исключал: в Персидском заливе или Оманском море может быть создана совместная военная база России, Китая и Ирана.
Напомним, в ноябре издание The New York Times сообщало, что после выборов в США пока еще действующий глава Белого дома Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана, однако ближайшие советники убедили президента в нецелесообразности такого шага. А новостной сайт Axios рассказывал, что израильские чиновники готовились к возможному удару США по Ирану до конца каденции Трампа.
Чем обернется переброска вооружений, неизвестно. Пока что можно только выдвигать версии развития событий — разной степени остроты.
Вариант А. Вооружения в регион стягиваются целенаправленно, речь идет об усилении локального конфликта и США совершат удар по иранским ополченцам на территории Ирака.
Вариант Б. США ударят непосредственно по Ирану — и мы накануне Нового года оказываемся еще и на пороге крупного противостояния между двумя идеологическими системами.
Вариант В. Отставить панику, никаких обострений не будет: идет демонстрация силы, но не конкретных намерений.