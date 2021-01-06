В Германии создадут фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"

Со стороны государства в уставный капитал фонда поступит 200 тысяч евро. Nord Stream 2 AG согласился внести 20 млн евро.

Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания решили создать специальный фонд, чтобы помочь компаниям обойти санкции США против российского газопровода "Северный поток 2".

Об этом сообщает "Интерфакс".

Решение о создании "Фонда защиты климата и окружающей среды" обсудят в земельном парламенте в четверг, 7 января.

Почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг. В состав совета фонда также войдут бывший член Европарламента Вернер Кун и предприниматель Катя Эндерляйн.

Со стороны государства в уставный капитал фонда поступит 200 тысяч евро. Nord Stream 2 AG согласился внести 20 млн евро.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Если они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от американских санкций.

Отметим, строительство российского трубопровода "Северный поток-2" возобновилось в водах Германии 11 декабря после годичного перерыва. В конце декабря компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Напомним, что по данным Bloomberg строительство "Северного потока-2" может завершиться в 2021 году. Тем не менее норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный Поток-2". Причиной такого решения стал возможный новый пакет санкций Соединенных штатов против компании.