Китай допустил в страну экспертов ВОЗ для расследования происхождения коронавируса

Национальная служба здравоохранения Китая не сообщила деталей о маршруте группы расследователей.

После нескольких отказов Китай разрешил въезд в страну группе экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для проведения расследования о происхождении коронавируса. Специалисты ВОЗ прибудут в КНР 14 января.

Об этом сообщает Reuters.

Изначально планировалось, что команда международных экспертов ВОЗ приедет в Китай в начале января, однако Пекин несколько раз откладывал выдачу разрешения на въезд.

Национальная служба здравоохранения Китая не сообщила деталей о маршруте группы.

Заместитель главы службы отметил, что после того, как ВОЗ завершит процедуру подготовки и утвердит график работы, китайские эксперты будут сопровождают группу в Ухань для проведения расследования.

Отметим, ранее заместитель советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер предположил, что мировую пандемию Covid-19 могла спровоцировать утечка вируса из лаборатории в китайском городе Ухань.

Китай жестко отреагировал на заявление Поттингера. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала эти слова "низкокачественной ложью" и потребовала объяснений у Белого дома.

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин отверг какую-либо связь учреждения с коронавирусом SARS-CoV-2. По его словам, слухи о том, что новый коронавирус вырвался из лаборатории являются "пропагандистскими теориями".

Тем не менее, власти Китая исследования о происхождении коронавируса Covid-19 и вызванной им пандемии отнесли к государственной тайне. Теперь перед публикацией все данные проверяет специальная комиссия при правительстве КНР. Поскольку пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности, повлекшей распространение болезни.