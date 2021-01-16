Захватчики Капитолия планировали убить Майкла Пенса, – сенатор

Сенатор Бен Сасс считает, что захватчики Капитолия должны быть наказаны по всей строгости закона.

Люди, которые ворвались в здание Капитолия, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента США Майкла Пенса, который 6 января возглавлял совместное заседание обеих палат Конгресса.

Об этом говорится в заявлении американского сенатора-республиканца Бена Сасса.

"Каждый американец должен понимать, что Министерство юстиции только что обнародовало: у следователей есть веские доказательства того, что некоторые из участников беспорядков, ворвавшихся в Капитолий Соединенных Штатов, планировали похитить и, возможно, убить вице-президента", – считает политик.

По его мнению, участники беспорядков у здания Конгресса "не были пьяницами, которые начали хулиганить – они были террористами, атаковавшими предусмотренную конституцией передачу власти в этой стране".

Также сенатор Сасс считает, что захватчики Капитолия были довольно близки к тому, чтобы начать кровавый конституционный кризис в стране, поэтому они должны быть наказаны по всей строгости закона.

"ФБР расследует широко распространенные призывы к насилию по всей стране, и каждый американец обязан успокоиться", – предупредил сенатор.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.

После штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, некоторые члены Конгресса выражают обеспокоенность, что их коллеги-законодатели с правыми взглядами могут нести угрозу их жизни.