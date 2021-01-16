В Палестине впервые за 15 лет пройдут выборы

Вероятно, решение провести выборы связано с желанием перезагрузить отношения с США в преддверии инаугурации Джозефа Байдена.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил первые за полтора десятилетия президентские и парламентские выборы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщило агентство Reuters.

Офис главы государства издал указ, в соответствии с которым выборы в парламент состоятся 22 мая, а выборы президента – 31 июля.

"Президент поручил избирательной комиссии и всем государственным аппаратам начать демократический избирательный процесс во всех городах своей страны", – говорится в документе.

Выборы пройдут на Западном берегу, а также в Газе и Восточном Иерусалиме.

Главными соперниками Махмуда Аббаса на предстоящих выборах будет исламистское палестинское движение ХАМАС. Оно поддержало решение президента назначить выборы.

"В последние месяцы мы работали над устранением всех препятствий, чтобы достичь этого дня", – отметили представители движения.

Не исключено, что решение Аббаса поможет перезагрузить отношения с США и будущим президентом Джозефом Байденом, поскольку о проведении выборов объявили за несколько дней до инаугурации последнего.

В последний раз палестинцы голосовали на выборах в парламент 2006 году. Тогда победу неожиданно одержал ХАМАС, что привело к расколу в стране, который усилился после того, как в 2007 году ХАМАС военным путем взял под контроль сектор Газа.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Все иностранные государства на инаугурации 46-го президента США будут представлены на уровне послов. Украину будет представлять посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Отметим, недавно 42-й президент США, Джордж Буш сообщил, что обязательно явится на инаугурацию Байдена. Также приедет и его жена, Лора Буш. Ранее они посещали инаугурации Обамы и Трампа. Однако Джимми Картер, 39-й президент США, который занимал этот пост с 1977 по 1981 гг. с супругой Розалин инаугурацию не посетят. Иванка Трамп также посетит инаугурацию Байдена наперекор отцу.