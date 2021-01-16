В Индонезии в первую волну вакцинации от COVID-19 попали известные блогеры

В Минздраве Индонезии надеются, что блогеры своим примером смогут убедить молодежь вакцинироваться от коронавируса.

Представительница Министерства здравоохранения Индонезии Сити Надия Тармизи рассказала, что они решили включить в первую волну вакцинации от коронавируса популярных блогеров. По ее словам, это был "обдуманный шаг", а его цель — убедить молодежь делать прививки. Об этом рассказывает Reuters.

Индонезийцы входят в число крупнейших пользователей социальных сетей, в том числе Facebook, Twitter и Instagram, потому представители власти и приняли решение попытаться достучаться до населения через медийных личностей. Впрочем, какое количество блогеров попали в первую волну вакцинации в Минздраве Индонезии не уточнили.

Reuters сообщило, что результаты опроса, проведенного в декабре, показали, что лишь 37% индонезийцев были готовы вакцинироваться от коронавируса, тогда как 40% "возможно сделали бы это", а 17% "отказались бы от вакцинации".

Одним из первых блогеров, получивших укол препарата SinoVac, стал телеведущий Раффи Ахмад. На него подписаны почти 50 миллионов пользователей Instagram. На своей странице он выложил видеоролик, в котором ему делают прививку, и призвал подписчиков не бояться вакцинации.

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Примечательно, что в течение нескольких часов после получения прививки Раффи оказался на вечеринке, чем спровоцировал скандал в соцсетях. Пользователи начали возмущаться из-за того, что телеведущий пренебрежительно отнесся к вакцинации и нарушил социальную дистанцию, хотя укол явно не дает "мгновенного эффекта". Некоторые индонезийцы начали требовать у представителей власти "дать им лучший пример для подражания".

Одна из сотрудниц Минздрава Индонезии, комментируя эту ситуацию, заявила, что даже после вакцинации необходимо соблюдать карантинные ограничения.

Зубайри Джорбан, представитель Индонезийской медицинской ассоциации, заявил, что стратегия привлечения к рекламе вакцинации блогеров может сработать только в том случае, если те будут хорошо проинформированы о коронавирусе и вакцинации и станут "агентами изменений".

По информации Reuters, правоохранители начали проверять не нарушил ли закон Раффи, а сам блогер публично извинился за эту ситуацию.

Отметим, в Индонезии вакцинировать людей начали препаратом китайской компании Sinovac. Последние его испытания в Бразилии показали эффективность на уровне 50,38%. Ранее сообщалось, что тестирование этой же вакцины в Индонезии показало 65,3% ее эффективности. В Турции аналогичный показатель составил 91,25%.

Именно этот препарат намерен закупить Минздрав Украины. Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что если эффективность китайской вакцины будет меньше 70%, то Украине якобы вернут деньги.