Количество жертв крушения сухогруза Arvin возросло до трех

Тела нескольких членов экипажа спасатели заметили на скалах.

Количество жертв крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у побережья Турции, возросло до трех, передает агентство Anadolu со ссылкой на информацию губернатора турецкой провинции Бартын Синана Гюнера.

Одного моряка спасатели достали сразу, тела еще двух заметили на скалах во время операции по поиску пропавших. Непогода, бушующая на море, усложняет доступ к скалам.

Что касается спасенных моряков, среди которых пятеро украинцев и один россиянин, то они рассказали журналисту "Укринформа" подробности крушения.

По их словам, ветер на море начал набирать силу с 11:00-11:30, а высота волн достигала шести метров.

"На корабле услышали хруст, тогда же был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, был отправлен в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", – вспоминают они.

Из-за погодных условий корабль стал на якорь, чтобы переждать, пока волны не «упадут» до 3,4-4 метров.

По информации издания, среди членов экипажа были как опытные моряки, так и те, кто работал на судне не первый контракт. Например, третий механик ходил на этом судне семь лет.

Напомним, сухогруз принадлежал украинской компании с Shipping LTD, зарегистрированной в Одессе. Он шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына, где и потерпел крушение.

Среди членов экипажа были 10 украинцев и двое россиян. В МИД Украины подтвердили эту информацию, а посольство Украины в Турции озвучило имена спасенных граждан.