Кількість жертв аварії суховантажу Arvin зросла до трьох
Тіла декількох членів екіпажу рятувальники помітили на скелях.
Кількість жертв аварії суховантажу Arvin, який 17 січня затонув біля узбережжя Туреччини, зросла до трьох, передає агентство Anadol u з посиланням на інформацію губернатора турецької провінції Бартин Синана Гюнер.
Одного моряка рятувальники дістали відразу, тіла ще двох помітили на скелях під час операції з пошуку зниклих. Негода, бурхливе море ускладнюють доступ до скель.
Що стосується врятованих моряків, серед яких п'ятеро українців і один росіянин, то вони розповіли журналісту "Укрінформу" подробиці падіння.
За їх словами, вітер на море почав набирати силу з 11: 00-11: 30, а висота хвиль досягала шести метрів.
"На кораблі почули хрускіт, тоді ж був оголошений сигнал тривоги. Сигнал про те, що судно тоне, був відправлений о 12:20. Судно затонуло швидко, приблизно за 5 хвилин", — згадують вони.
Через погодні умови корабель став на якір, щоб перечекати, поки хвилі не «впадуть» до 3,4-4 метрів.
За інформацією видання, серед членів екіпажу були як досвідчені моряки, так і ті, хто працював на судні не перший контракт. Наприклад, третій механік ходив на цьому судні сім років.
Нагадаємо, суховантаж належав українській компанії з Shipping LTD, зареєстрованій в Одесі. Він йшов під прапором Палау і перевозив вантажі з Грузії в Болгарію, але через погані погодні умови змінив курс і намагався сховатися в порт Бартин, де і зазнав аварії.
Серед членів екіпажу були 10 українців і двоє росіян. У МЗС України підтвердили цю інформацію, а посольство України в Туреччині озвучило імена врятованих громадян.