Telegram заблокировал сотни призывов к насилию в США с начала года, - Дуров

Подстрекающий к насилию в США контент мог охватить десятки тысяч пользователей.

Владелец платформы Telegram Павел Дуров написал на своем канале, что с начала января в мессенджере увеличилось количество сообщений с призывами к насилию па фоне событий в Соединенных Штатов после президентских выборов.

Он отметил, что команда платформы действовала решительно, пресекая все случаи пропаганды насилия.

"Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов к насилию, которые иначе могли бы охватить десятки тысяч подписчиков. Команда продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию", – написал Дуров.

По его словам, Telegram приветствует мирные дебаты в соцсети, однако, только соблюдая "Условия пользования", которые прямо запрещают распространять публичные призывы к насилию.

"В течение последних 7 лет мы последовательно применяли это правило во всем мире, от Беларуси и Ирана до Таиланда и Гонконга. Гражданские движения во всем мире полагаются на Telegram, чтобы отстаивать права человека", – написал Дуров.

Он призвал сообщать о случаях подстрекательства к насилию со стороны публичных каналов.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто сообщил о публичных каналах, которые перешли черту. Так держать! Мы ценим каждый ваш отчет. Telegram приветствует политические дебаты, идущие со всех сторон политического спектра, но будет действовать быстро, чтобы остановить тех, кто подстрекает людей причинять вред другим", – написал Дуров.

Напомним, 11 января издание The Daily Telegraph сообщило, что мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Согласно данным, приведенным СМИ, с 6 января 2021 года это приложение загрузили около 545 тыс. раз.

Журналисты акцентируют на том, что Telegram начали активно скачивать после того, как компания Twitter заблокировала аккаунт Дональда Трампа из-за протестов, возникших в США вследствие недовольства результатами прошедших президентских выборов. Как известно, демонстранты не только выразили свой протест, но и штурмовали в здание Капитолия, в результате чего погибли несколько человек. Позже компании Apple и Google удалили из магазинов приложений соцсеть Parler, которой пользовались сторонники Трампа. Все это могло повлиять на рост популярности Telegram среди американцев.

Еще одним положительным фактором могло стать и изменение политики конфиденциальности WhatsApp. Как известно, начиная с 8 февраля 2021 года этот мессенджер будет обмениваться собираемыми данными с Facebook.

Павел Дуров раскритиковал эти новые условия и призвал Facebook уважать права своих пользователей. Дуров также рассказал, что на фоне запрета приложения Parler команда мессенджера разрабатывает веб-версию для Safari, которая будет работать не хуже мобильного приложения. Она пригодится на случай, если Apple заблокирует мессенджер в App Store.

Ранее мы сообщали о том, что Дуров предупредил об угрозе дуополии Google и Apple и рассказал, как его мессенджер будет обходить возможную блокировку.