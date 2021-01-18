Telegram заблокував сотні закликів до насильства у США з початку року, — Дуров

Модератори помітили збільшення закликів до насильства на тлі протестних рухів у США

Власник платформи Telegram Павло Дуров написав на своєму каналі, що з початку січня в месенджері збільшилася кількість повідомлень із закликами до насильства на тлі подій у Сполучених Штатах після президентських виборів.

Він зазначив, що команда платформи діяла рішуче, припиняючи всі випадки пропаганди насильства.

"Завдяки цим зусиллям минулого тижня наші модератори заблокували і відключили сотні публічних закликів до насильства, які інакше могли б охопити десятки тисяч передплатників. Команда продовжує обробляти повідомлення від користувачів, а також активно видаляє контент, який прямо підбурює до насильства", — написав Дуров.

За його словами, Telegram радо вітає мирні дебати в соцмережі, однак, тільки дотримуючись "Умови користування", які прямо забороняють поширювати публічні заклики до насильства.

"Протягом останніх 7 років ми послідовно застосовували це правило в усьому світі, від Білорусі та Ірану до Таїланду і Гонконгу. Громадянські рухи в усьому світі покладаються на Telegram, щоб відстоювати права людини", — написав Дуров.

Він закликав повідомляти про випадки підбурювання до насильства з боку публічних каналів.

"Я хотів би подякувати усім, хто повідомив про публічні канали, які перейшли межу. Так тримати! Ми цінуємо кожен ваш звіт. Telegram вітає політичні дебати, що йдуть з усіх боків політичного спектру, але буде діяти швидко, щоб зупинити тих, хто підбурює людей заподіювати шкоду іншим", — написав Дуров.

Нагадаємо, 11 січня видання The Daily Telegraph повідомило, що месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США. Згідно з даними, наведеними ЗМІ, з 6 січня 2021 року цей додаток завантажили близько 545 тис. разів.

Журналісти акцентують на тому, що Telegram почали активно завантажувати після того, як компанія Twitter заблокувала акаунт Дональда Трампа через протести, що виникли у США внаслідок невдоволення результатами минулих президентських виборів. Як відомо, демонстранти не тільки висловили свій протест, а й штурмували будівлю Капітолію, унаслідок чого загинули кілька людей. Пізніше компанії Apple і Google видалили з магазинів додатків соцмережу Parler, якою користувалися прихильники Трампа. Усе це могло вплинути на зростання популярності Telegram серед американців.

Ще одним позитивним фактором могла стати й зміна політики конфіденційності WhatsApp. Як відомо, починаючи з 8 лютого 2021 року цей месенджер буде обмінюватися даними, що збираються з Facebook.

Павло Дуров розкритикував ці нові умови і закликав Facebook поважати права своїх користувачів. Дуров також розповів, що на тлі заборони додатки Parler команда месенджера розробляє веб-версію для Safari, яка буде працювати не гірше мобільного додатка. Вона стане в нагоді на випадок, якщо Apple заблокує месенджер в App Store.

Раніше ми повідомляли про те, що Дуров попередив про загрозу дуополії Google і Apple і розповів, як його месенджер буде обходити можливе блокування.