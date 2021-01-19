Гигантский надувной Трамп стал экспонатом музея в Лондоне (фото)

Надувная фигура станет частью коллекции, которая рассказывает об общественных протестах в Лондоне.

Гигантская фигура президента США Дональда Трапа стала экспонатом коллекции Музея Лондона. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил CNN.

Надувная фигура изображает 45-го главу Белого дома в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с телефоном в руках.

Директор музея Шерон Амент говорит, что фигура может стать частью "протестной коллекции" наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами. В нее уже входят объекты, которые рассказывают о движении суфражисток и борцов за окружающую среду.

"Малыш Трамп", по ее словам, отражает настроения, царившие в городе в день визита Трампа в 2018 году.

Фото: РИА Новости

Потом шестиметровую фигуру видели в небе над несколькими американскими городами.

После поражения Трампа на президентских выборах экспонат пытались выкупить, но руководство музея от предложения отказалось.

Как сообщалось ранее, перед уходом из Белого дома утром 20 января уходящий президент США планирует помиловать около ста осужденных, которые отбывают наказание в американских тюрьмах. Речь идет о так называемых "белых воротничках": экономических преступниках, музыкантах и прочих, в том числе и об офтальмологе Саломоне Мельгене из Палм-Бич, которого ранее осудили за финансовые махинации в сфере здравоохранения. Это было одно из самых громких дел 2018 года в США.

Напомним, 6 января сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны были подтвердить победу Джо Байдена. Дональд Трамп частично признал свою вину в штурме Капитолия его сторонниками. В США уже арестовали более ста человек, которые принимали участие в беспорядках в здании Конгресса.