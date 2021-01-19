Гігантський надувний Трамп став експонатом музею в Лондоні (фото)

Надувна фігура стане частиною колекції, яка розповідає про громадські протести в Лондоні.

Гігантська фігура президента США Дональда Трапа стала експонатом колекції Музею Лондона. Про це в понеділок, 18 січня, повідомив CNN.

Надувна фігура зображає 45-го главу Білого дому у вигляді озлобленого дитини в підгузку і з телефоном в руках.

Директорка музею Шерон Амент каже, що фігура може стати частиною "протестної колекції" поряд з іншими експонатами, пов'язаними з громадськими протестами. У неї вже входять об'єкти, які розповідають про рух суфражисток і борців за навколишнє середовище.

"Малюк Трамп", за її словами, відображає настрої, що панували у місті в день візиту Трампа у 2018 році.

Фото: РИА Новости

Потім шестиметрову фігуру бачили в небі над кількома американськими містами.

Після поразки Трампа на президентських виборах експонат намагалися викупити, але керівництво музею від пропозиції відмовилося.

Як повідомлялося раніше, перед відходом з Білого дому вранці 20 січня колишній президент США планує помилувати близько ста засуджених, які відбувають покарання в американських в'язницях. Йдеться про так званих "білих комірців": економічних злочинців, музикантів та інших, зокрема і про офтальмолога Саломона Мельгена з Палм-Біч, якого раніше засудили за фінансові махінації у сфері охорони здоров'я. Це була одне з найгучніших справ 2018 року у США.

Нагадаємо, 6 січня сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, які повинні були підтвердити перемогу Джо Байдена. Дональд Трамп частково визнав свою провину у штурмі Капітолію його прихильниками. У США вже заарештували понад сто осіб, які брали участь у заворушеннях у будівлі Конгресу.