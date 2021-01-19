"Поддерживают терроризм": Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и Миллера

Санкции введены за день до официального завершения полномочий администрации Трампа.

Иранские власти ввели санкции против президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других американских топ-чиновников. Об этом сообщает Аlarabiya.

Ограничения связаны с "террористическими действиями США в регионе", поддержкой терроризма, созданием угроз против безопасности в мире, а также с убийством генерала Касема Сулеймани и убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Кроме того, санкции введены против экс-министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главы ЦРУ Джину Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса и главы Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки.

Санкции введены за день до официального завершения полномочий администрации Трампа.

Отметим, в сентябре 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство ввело новый пакет санкций против судебной и пенитенциарной систем Ирана за преследования и жестокое обращение с людьми, выступающими против режима.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что при новом президенте Соединенные Штаты должны признать прошлые ошибки и вернуться к выполнению прежних соглашений по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.