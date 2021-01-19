"Підтримують тероризм": Іран ввів санкції проти Трампа, Помпео і Міллера

Санкції введені за день до офіційного завершення повноважень адміністрації Трампа.

Іранська влада ввела санкції проти президента США Дональда Трампа, держсекретаря Майка Помпео та інших американських топ-чиновників. Про це повідомляє Аlarabiya.

Обмеження пов'язані з "терористичними діями США в регіоні", підтримкою тероризму, створенням загроз проти безпеки в світі, а також із вбивством генерала Касема Сулеймані і вбивством фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Крім того, санкції введені проти екс-міністра оборони Марка Еспера, виконуючого обов'язки міністра оборони Крістофера Міллера, міністра фінансів Стівена Мнучіна, голови ЦРУ Джину Хаспел, колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона, екс-спецпосланця США по Ірану Брайана Хука, чинного спецпосланця Еліота Абрамса і голови Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США Андреа Гаки.

Санкції введені за день до офіційного завершення повноважень адміністрації Трампа.

Відзначимо, у вересні 2020 держсекретар США Майк Помпео заявив, що американський уряд ввів новий пакет санкцій проти судової та пенітенціарної системи Ірану за переслідування і жорстоке поводження з людьми, які виступають проти режиму.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що при новому президенті Сполучені Штати повинні визнати минулі помилки і повернутися до виконання колишніх угод щодо врегулювання ситуації навколо іранської ядерної програми.