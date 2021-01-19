В последний день президентства Трампа глава ЦРУ ушла в отставку

Джина Хаспел заявила, что возглавлять ЦРУ было "величайшей честью в ее жизни".

19 января 2021 года на официальном Twitter-аккаунте Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США появилось сообщение о том, что глава ведомства, Джина Хаспел, уходит в отставку. От имени коллектива организации ее поблагодарили за 36 лет "самоотверженной службы американскому народу".

"Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью в моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой, нашими успехами и нашими инвестициями в будущее", — цитируют саму Хаспел в сообщении.

[ + – ] Глава ЦРУ ушла в отставку

Она проработала в ЦРУ с 1985 года. В феврале 2017 года Хаспел назначили на должность замдиректора организации, а в 2018 году она сама стала ее главой. Хаспел — первая женщина в истории, которая занимала должность руководителя ЦРУ.

Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Хаспел якобы грозилась уйти в отставку еще в начале декабря 2020 года. Причиной тому было желание Дональда Трампа назначить ее заместителем лояльного к нему Кэша Пателя. Издание отметило, что пока еще действующий президент США якобы перестал доверять Хаспел и хотел иметь "своего человека" в верхушке ЦРУ.

Напомним, новым главой ЦРУ избранный президентом США Джо Байден хочет назначить экс-посла США в России Вильяма Бернса. За выдвинутую кандидатуру должен проголосовать Конгресс США.

А на должность помощника секретаря по вопросам здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социальных служб Байден планирует назначить трансгендера Рэйчел Левин.

На пост заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Байден выдвинул Викторию Нуланд.

Отметим, инаугурация Байдена должна состояться 20 января. Фокус разбирался как должна пройти эта церемония.