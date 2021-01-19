В останній день президентства Трампа глава ЦРУ пішла у відставку

Джина Гаспел заявила, що очолювати ЦРУ було "величезною честю в її житті".

19 січня 2021 року на офіційному Twitter-акаунті Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США з'явилося повідомлення про те, що глава відомства, Джина Гаспел, йде у відставку. Від імені колективу організації її подякували за 36 років "самовідданої служби американському народу".

"Очолювати цю дивовижну організацію було найбільшою честю в моєму житті. Я йду і дуже пишаюся нашою виконаною роботою, нашими успіхами і нашими інвестиціями в майбутнє", — цитують саму Гаспел у повідомленні.

[ + – ] Глава ЦРУ пішла у відставку

Вона пропрацювала в ЦРУ з 1985 року. У лютому 2017 року Гаспел призначили на посаду заступника директора організації, а в 2018 році вона сама стала її головою. Гаспел — перша жінка в історії, яка обіймала посаду керівника ЦРУ.

Видання Axios з посиланням на свої джерела повідомило, що Гаспел нібито погрожувала піти у відставку ще на початку грудня 2020 року. Причиною тому було бажання Дональда Трампа призначити її заступником лояльного до нього Кеша Пателя. Видання відзначило, що поки ще чинний президент США нібито припинив довіряти Гаспел і хотів мати "свою людину" у верхівці ЦРУ.

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