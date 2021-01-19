На инаугурацию Байдена прибыли подразделения радиационной и биологической защиты (фото)

Береговая охрана имеет необходимые средства для реагирования на любые угрозы.

Береговая охрана сектора штата Мэриленд и столичного региона патрулирует реку Потомак и Анакостия, чтобы никто не ходил по рекам во время инаугурации Байдена, — сообщает радиостанция WTOP.

Сообщается, что береговая охрана округа Колумбия патрулирует реки во время каждой инаугурации. Они обеспечивают охрану зоны с другими агентствами безопасности от моста Джона Филипа Соуза на Анакостии до моста Фрэнсиса Скотта Ки на реке Потомак.

Главный старшина Рич Брэдвей, который ответственен за группу быстрого реагирования заявляет, что все, кто будет оказывать первую помощь или в случае химической, биологической или радиологической атаки будет обработан дезинфицирующими средствами.

У береговой охраны также есть роботы с дистанционным управлением и камерами. Для поиска возможных взрывчатых веществ привлечены собаки из спецподразделения "K9".

[ + – ] Палатка со спецсредствами [ + – ] катера Береговой охраны

Напомним, завтра произойдет инаугурация Джо Байдена. Она будет происходить без зрителей. Их заменят 200 тысячами американских флагов, как символ людей, которые не могут приехать на инаугурацию из-за пандемии.

На инаугурации Джо Байдена охрану правопорядка будут обеспечивать 25 тысяч Нацгвардейцев. ФБР прогнозирует вооруженные марши, все 50 штатов в боевой готовности. Дональд Трамп не будет посещать торжественную церемонию.

Ранее первая леди США Мелания Трамп обратилась к американской нации с прощальной речью.