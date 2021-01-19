На інавгурацію Байдена прибули підрозділи радіаційного та біологічного захисту (фото)

Берегова охорона має необхідні засоби для реагування на будь-які загрози.

Берегова охорона сектора штату Меріленд і столичного регіону патрулює річку Потомак і Анакостія, щоб ніхто не ходив річками під час інавгурації Байдена, — повідомляє радіостанція WTOP.

Повідомляється, що берегова охорона округу Колумбія патрулює річки під час кожної інавгурації. Вони забезпечують охорону зони з іншими агентствами безпеки від моста Джона Філіпа Соуза на Анакостії до моста Френсіса Скотта Кі на річці Потомак.

Головний старшина Річ Бредвей, який відповідальний за групу швидкого реагування заявляє, що всі, хто буде надавати першу допомогу або в разі хімічної, біологічної або радіологічної атаки буде оброблений дезінфікуючими засобами.

У берегової охорони також є роботи з дистанційним керуванням і камерами. Для пошуку можливих вибухових речовин залучені собаки зі спецпідрозділу "K9".

[ + – ] Намет із спецзасобами [ + – ] катера Берегової охорони

Нагадаємо, завтра відбудеться інавгурація Джо Байдена. Вона буде відбуватися без глядачів. Їх замінять 200 тисячами американських прапорів, як символ людей, які не можуть приїхати на інавгурацію через пандемію.

На інавгурації Джо Байдена охорону правопорядку забезпечуватимуть 25 тисяч Нацгвардійців. ФБР прогнозує збройні марші, всі 50 штатів в бойовій готовності. Дональд Трамп не відвідуватиме урочисту церемонію.

Раніше перша леді США Меланія Трамп звернулася до американської нації з прощальною промовою.