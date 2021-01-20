Байден сделал первую публикацию в Twitter-аккаунте президента США
Байден написал, что "во время кризисов нельзя терять время", потому он "уже сегодня отправится в Овальный кабинет и приступит к работе".
Джо Байден опубликовал на Twitter-аккаунте президента США первый пост в новой должности.
"Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять времени. Вот почему уже сегодня я отправлюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, принять решительные действия и оказать немедленную помощь американским семьям", — написал 46-й президент США.
Первую публикацию на Twitter-аккаунте вице-президента США сделала и Камала Харрис.
"Готова служить", — лаконично написала она.
На официальном Twitter-аккаунте Белого дома также появилась первая публикация от команды Байдена.
"Сегодня начинается работа", — сказано в твите.
Отметим, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.
В сети уже появился список первых 17 указов 46-го президента Соединенных Штатов. Более половины из них отменяют решения его предшественника Дональда Трампа.