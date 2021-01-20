Байден зробив першу публікацію на президентському Twitter-акаунті

Байден заявив, що "під час криз не можна втрачати час", тому він "вже сьогодні відправиться в Овальний кабінет і приступить до роботи".

Джо Байден опублікував на Twitter-акаунті президента США перший пост на новій посаді.

"Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати часу. Ось чому вже сьогодні я відправлюся в Овальний кабінет, щоб відразу приступити до роботи, прийняти рішучі дії і надати негайну допомогу американським сім'ям", — написав 46-й президент США.

[ + – ] Байден написав перший твіт на посаді президента США

Першу публікацію на Twitter-акаунті віце-президента США зробила і Камала Харріс.

"Готова служити", — лаконічно написала вона.

[ + – ] Харріс написала перший твіт на посаді віце-президента США

На офіційному Twitter-акаунті Білого дому також з'явилася перша публікація від команди Байдена.

"Сьогодні починається робота", — сказано в твіті.

[ + – ] Перший твіт команди Байдена на акаунті Білого дому

Відзначимо, 20 січня Байден прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.

У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.