Байден зробив першу публікацію на президентському Twitter-акаунті
Байден заявив, що "під час криз не можна втрачати час", тому він "вже сьогодні відправиться в Овальний кабінет і приступить до роботи".
Джо Байден опублікував на Twitter-акаунті президента США перший пост на новій посаді.
"Коли справа доходить до подолання криз, з якими ми стикаємося, не можна втрачати часу. Ось чому вже сьогодні я відправлюся в Овальний кабінет, щоб відразу приступити до роботи, прийняти рішучі дії і надати негайну допомогу американським сім'ям", — написав 46-й президент США.
Першу публікацію на Twitter-акаунті віце-президента США зробила і Камала Харріс.
"Готова служити", — лаконічно написала вона.
На офіційному Twitter-акаунті Білого дому також з'явилася перша публікація від команди Байдена.
"Сьогодні починається робота", — сказано в твіті.
Відзначимо, 20 січня Байден прийняв присягу і офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу прийняла і Камала Харріс. Вона стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після прийняття присяги Байден виступив з інавгураційної промовою.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.
У мережі вже з'явився список перших 17 указів 46-го президента Сполучених Штатів. Більше половини з них скасовують рішення його попередника Дональда Трампа.