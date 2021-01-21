Байден рассказал о письме от Трампа

По словам президента США, письмо от его предшественника было "великодушным".

Президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему "великодушное" письмо. Об этом сообщает CNN.

"Поскольку это было личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним. Но это было благородно", — сказал президент.

Источник телеканала CNN сообщил, что это было "личное послание", которое продолжило тему прощального выступления Трампа, в котором тот "молился за успех США и о том, чтобы новая администрация заботилась о стране".

Подобная записка стала традицией при передаче президентской власти в США. Как правило, ее оставляют для преемника на столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы новый глава государства мог ее прочесть входя в свой офис в день инаугурации.

Напомним, 20 января Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США. Вместе с ним присягу приняла и Камала Харрис. Она стала стала первой в истории страны женщиной, которая заняла пост вице-президента США. После принятия присяги Байден выступил с инаугурационной речью.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наблюдал за церемонией инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Он пригласил нового президента США в Киев.