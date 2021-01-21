Байден розповів про лист від Трампа

За словами президента США, лист від його попередника був "великодушним".

Президент США Джо Байден розповів, що його попередник Дональд Трамп залишив йому "великодушний" лист. Про це повідомляє CNN.

"Оскільки це було особисте, я не буду говорити про це, поки не поговорю з ним. Але це було благородно", — сказав президент.

Джерело телеканалу CNN повідомило, що це було "особисте послання", яке продовжило тему прощального виступу Трампа, в якому той "молився за успіх США і про те, щоб нова адміністрація піклувалася про країну".

Така записка стала традицією під час передавання президентської влади в США. Як правило, її залишають для наступника на столі в Овальному кабінеті Білого дому, щоб новий глава держави міг її прочитати входячи у свій офіс у день інавгурації.

Нагадаємо, 20 січня Байден склав присягу й офіційно став 46-м президентом США. Разом з ним присягу склала й Камала Гарріс. Вона стала стала першою в історії країни жінкою, яка зайняла пост віце-президента США. Після складання присяги Байден виступив з інавгураційною промовою.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спостерігав за церемонією інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Він запросив нового президента США до Києва.