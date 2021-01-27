В Сенате США обсуждают новое наказание для Трампа

Существует большая вероятность, что на импичмент экс-главы Белого дома не хватит голосов сенаторов, но члены нижней палаты Конгресса уже обсуждают новое наказание для Трампа – резолюцию о его порицании.

В Сенате США на сегодняшний день отсутствует достаточное количество голосов для объявления импичмента 45-му президенту США Дональду Трампу. Об этом во вторник, 26 января, пишет издание The Hill.

По информации журналистов, для принятия импичмента Демократической партии необходимо заручиться поддержкой 17 сенаторов-республиканцев, однако примкнуть к демократам готовы лишь пятеро из них.

Это показало голосование, которое 26 января инициировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Речь идет о голосовании за признание неконституционным процесс импичмента Трампу. Его поддержали 45 республиканцев, остальные пятеро оказались на стороне демократов. К ним, в частности, присоединились Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

Всего в сенате на сегодняшний день 50 представителей Республиканской партии, 48 демократов и два сенатора, которые позиционируют себя как независимых. Решение по импичменту принимается двумя третями голосами (не менее 67).

Вместе с тем, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что сенаторы обсуждают резолюцию о порицании Трампа. Для ее принятия демократам нужно заручиться поддержкой еще хотя бы 10 сенаторов, чтобы получился перевес в 60 голосов, необходимый для принятия резолюции.

Однако непонятно, идет ли речь о принятии резолюции вместо судебного процесса по импичменту или о том, чтобы принять ее после него.

Как сообщалось ранее, 26 января конгрессмены из Демократической партии США передали в Сенат резолюцию об импичменте 45-му президенту Дональду Трампу. Вопрос сенаторы могут начать рассматривать уже в феврале.

13 января Палата представителей США второй раз приняла резолюцию об импичменте Трампу. Он стал первым в истории главой Белого дома, в отношении которого эту процедуру начинали дважды.

11 января палата представителей обнародовала документ об импичменте Трампу. В резолюции действующего президента США конгрессмены обозначили, как "угрозу для конституции, демократии и нацбезопасности США", в связи с его заявлениями в день беспорядков на Капитолийском холме. В результате беспорядков тогда погибло пять человек.