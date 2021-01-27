У Сенаті США обговорюють нове покарання для Трампа

Існує велика ймовірність, що на імпічмент екс-голови Білого дому не вистачить голосів сенаторів, але члени нижньої палати Конгресу вже обговорюють нове покарання для Трампа — резолюцію про його засудження.

У Сенаті США на сьогодні немає достатньої кількості голосів для оголошення імпічменту 45-му президенту США Дональду Трампу. Про це у вівторок, 26 січня, пише видання The Hill.

За інформацією журналістів, для ухвалення імпічменту Демократичної партії необхідно заручитися підтримкою 17 сенаторів-республіканців, однак примкнути до демократів готові лише п'ятеро з них.

Це показало голосування, яке 26 січня ініціював сенатор-республіканець Ренд Пол. Йдеться про голосування за визнання неконституційним процес імпічменту Трампа. Його підтримали 45 республіканців, інші п'ятеро опинилися на боці демократів. До них, зокрема, приєдналися Мітт Ромні, Бен Сасс, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі і Пет Тумі.

Усього в сенаті на сьогодні 50 представників Республіканської партії, 48 демократів і два сенатори, які позиціюють себе як незалежних. Рішення щодо імпічменту ухвалюється двома третинами голосів (не менше 67).

Разом з тим, портал Axios з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що сенатори обговорюють резолюцію про засудження Трампа. Для її ухвалення демократам потрібно заручитися підтримкою ще хоча б 10 сенаторів, щоб вийшла перевага в 60 голосів, необхідних для ухвалення резолюції.

Однак незрозуміло, чи йде мова про ухвалення резолюції замість судового процесу щодо імпічменту або про те, щоб ухвалити її після нього.

Як повідомлялося раніше, 26 січня конгресмени з Демократичної партії США передали в Сенат резолюцію про імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Питання сенатори можуть почати розглядати вже в лютому.

13 січня Палата представників США вдруге ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Він став першим в історії головою Білого дому, щодо якого цю процедуру починали двічі.

11 січня палата представників оприлюднила документ про імпічмент Трампа. У резолюції чинного президента США конгресмени позначили як "загрозу для конституції, демократії і нацбезпеки США", у зв'язку з його заявами в день заворушень на Капітолійському пагорбі. У результаті заворушень тоді загинули п'ятеро людей.