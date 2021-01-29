Брата Алексея Навального и четырех других соратников поместили под домашний арест (фото)

Против них возбудили уголовное дело из-за "нарушения санитарно-эпидемиологических норм" на организованных ими митингах. Все пятеро пробудут под домашним арестом до 23 марта.

Московский Тверской суд поместил под домашний арест Олега Навального, брата арестованного ранее оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает издание РБК.

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DW написало, что помимо Олега Навального под домашний арест также были отправлены юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева и участница арт-группы Pussy Riot Мария Алехина.

Все они должны будут находиться дома до 23 марта. Им запрещается покидать и менять место жительства без разрешения от следователя, пользоваться почтой, в том числе и электронной, и общаться с кем-либо помимо родственников, которые проживают с ними, и адвокатов.

Всех пятерых задержали 27 января. Поводом для ареста этого стало открытое уголовное дело о "нарушении санитарно-эпидемиологических норм" на организованных 23 января митингах, на которых могли быть люди, зараженные коронавирусом. 27 января силовики начали выбивать двери в квартирах Навальных не дожидаясь прибытия адвокатов. В тот день обыски прошли в студии "Навальный LIVE", в "Фонде борьбы с коррупцией", а также в квартире отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова.

Отметим, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.