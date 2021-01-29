Брата Олексія Навального і чотирьох інших соратників помістили під домашній арешт (фото)

Проти них порушили кримінальну справу через "порушення санітарно-епідеміологічних норм" на організованих ними мітингах. Всі п'ятеро пробудуть під домашнім арештом до 23 березня.

Московський Тверський суд помістив під домашній арешт Олега Навального, брата заарештованого раніше опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє видання РБК.

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DW написало, що крім Олега Навального під домашній арешт також були відправлені юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, координатор московського штабу Навального Олег Степанов, голова пов'язаної з Навальним профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва та учасниця арт-групи Pussy Riot Марія Альохіна.

Всі вони повинні будуть знаходитися вдома до 23 березня. Їм забороняється залишати і змінювати місце проживання без дозволу слідчого, користуватися поштою, зокрема електронною, спілкуватися з будь-ким окрім родичів, які проживають з ними, і адвокатів.

Усіх п'ятьох затримали 27 січня. Приводом для арешту стала відкрита кримінальну справу про "порушення санітарно-епідеміологічних норм" на організованих 23 січня мітингах, на яких могли бути люди, заражені коронавірусом. 27 січня силовики почали вибивати двері в квартирах Навальних не чекаючи прибуття адвокатів. В той день обшуки пройшли в студії "Навальний LIVE", в "Фонді боротьби з корупцією", а також в квартирі батька координатора московського штабу Навального Олега Степанова.

Відзначимо, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував повернувся в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.